Lavori al Tondo in piazza Mercatale, è di nuovo lite tra Comune e opposizione per gli alberi

Forza Italia con Goffredo Borchi e Rita Pieri accusa: "Gli scavi rischiano di far morire i tigli". L'assessore Alessi: "Nessun danno all'apparato radicale, interessati solo piccoli ributti. Intervento necessario per evitare nuovi allagamenti"

Ancora una polemica legata agli alberi. Stavolta in piazza Mercatale dove da qualche giorno sono in corso i lavori per sostituire la fogna che circonda l'anello del Tondo, visto che la vecchia risultava completamente ostruita dai detriti, con conseguenti allagamenti in caso di pioggia eccessiva.

Prima l'ex vicesindaco Goffredo Borchi con un post su Facebook, poi la capogruppo di Forza Italia Rita Pieri hanno puntato il dito sulle modalità dei lavori che, secondo loro, metterebbero a rischio la salute dei tigli. Da parte sua il Comune, con l'assessore Filippo Alessi, replica invece che l'apparato radicale principale delle piante non viene assolutamente intaccato, visto che si va a lavorare dove già c'era una muratura.

"Dopo lo scempio di viale Montegrappa, adesso la giunta di centrosinistra ha deciso di fare morire lentamente anche gli alberi di piazza Mercatale" dice Rita Pieri, annunciando per lunedì la presentazione di un'interrogazione in consiglio comunale in merito al cantiere in corso al Tondo del Mercatale. "Pretendiamo chiarimenti sul progetto - accusa Pieri - Perché si stanno effettuando gli scavi intorno agli alberi? E che tipo di precauzioni sono state prese per non intaccare le radici di queste piante storiche per la città? In più mi domando che fine abbia fatto la tanto decantata partecipazione, visto che i lavori sono iniziati senza il coinvolgimento di residenti, commercianti e dei cittadini in generale". La preoccupazione di Pieri è che si possano arrecare danni irreversibili alle piante di piazza Mercatale. "Il Tondo versa in condizioni di abbandono da anni - conclude il capogruppo - e mi lascia stupita il fatto che l'unica soluzione trovata da questa giunta per effettuare i lavori di riqualificazione sia quella di danneggiare le piante della piazza. La cultura ambientalista in questa città è svanita nel nulla?".

La replica dell'assessore Alessi punta a tranquillizzare sulla natura dei lavori di scavo. "In piazza Mercatale - dice - abbiamo scavato a sezione costante per la larghezza del pre-esistente vecchio fognolo, ormai inservibile perché pieno di detriti. Tutti hanno visto le enormi pozze di acqua intorno alla piazza che hanno provocato anche danni ad alcuni fondi. I lavori, seguiti anche dal nostro agronomo, lo stesso che seguiva il verde sotto Borchi, non hanno in alcun modo interessato le radici se non quelle dei ributti che, ahimè, i poveri tigli più volte massacrati da potature hanno prodotto".