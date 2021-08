27.08.2021 h 18:54 commenti

Lavori al Ponte al Mulino: via alla fase 3, ecco come cambia la viabilità di Poggio a Caiano e dintorni

Si tornerà all’assetto della prima fase con una sola corsia di marcia in direzione da Prato verso Poggio. Via Vittorio Emanuele tornerà a senso unico da Poggio verso Firenze

Da lunedì 30 agosto prenderà il via la fase 3 dell’intervento che la Provincia di Prato sta mettendo in atto sul Ponte al Mulino e che interessa in modo particolare la viabilità di Poggio a Caiano. Dopo la fase 1, cominciata a maggio e durata circa due mesi, si è appena conclusa la fase 2, che prevedeva la completa chiusura del ponte al traffico, per consentire gli interventi strutturali. La prossima settimana, con l’avvio della fase 3 si tornerà all’assetto della prima fase: il cantiere occuperà una sola corsia di marcia del ponte e sarà istituito il senso unico nella direzione da Prato verso Poggio. Allo stesso tempo, in questo periodo via Vittorio Emanuele II sarà a senso unico da Poggio verso Firenze. Quest’ultima fase dell’intervento sarà dedicata ai lavori di rifinitura, per rendere migliore e più sicura la fruizione stradale del ponte. Gli interventi messi in atto in questi mesi al ponte sono di due tipi. Il primo era volto al potenziamento degli appoggi e delle travi, oltre al rinforzo con travi in acciaio degli sbalzi che sostengono i marciapiedi. Il secondo aveva invece lo scopo di allargare i marciapiedi e sostituire i parapetti, installando barriere metalliche per la sicurezza dei pedoni. Il cantiere si conclude con l’impermeabilizzazione dell’impalcato ed il completo rifacimento del manto stradale. "Grazie all'impresa, ai tecnici della Provincia e alla direzione dei lavori per aver garantito il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, concentrando gli interventi nel mese di agosto per evitare di causare disagi a tutti i cittadini", ha dichiarato l’assessore Tommaso Bertini.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus