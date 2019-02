28.02.2019 h 10:29 commenti

Lavori a tempo di record: la prossima settimana riapre il sottopasso di Paperino

Stamani sopralluogo dell'assessore Alessi e del dirigente Rocchi: trovata una soluzione tecnica per accorciare i tempi e risparmiare sui costi

Lavori a tempo di record per il sottopasso di via Fosso del Masi a Paperino, che entro la fine della prossima settimana sarà riaperto. Una buona notizia per i residenti della frazione, che si è vista tagliare in due dalla chiusura dell'unico passaggio utilizzabile anche da pedoni e ciclisti per raggiungere dalla zona di via del Ferro il centro del paese bypassando via Aldo Moro.

Stamani, 28 febbraio, l'assessore Filippo Alessi e il dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rossano Rocchi hanno effettuato un sopralluogo al cantiere. "I progettirsti - spiega Alessi - sono riusciti a trovare una soluzione tecnica diversa: sono state inserite delle longarine di acciaio che hanno consentito di non dover sostituire la trave precompressa danneggiata dal camion. In questo modo abbiamo accorciato notevolmente i tempi e già la prossima settimana il sottopasso sarà riaperto. Tra l'altro con questa soluzione abbiamo anche ridotto i costi di intervento, riuscendo così a reperire i fondi fin da subito senza aspettare il nuovo bilancio, che avrebbe comportato un attesa almeno fino all'estate per eseguire l'intervento".