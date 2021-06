28.06.2021 h 10:14 commenti

Lavoratori Alia in sciopero, mercoledì a rischio la raccolta rifiuti porta a porta

Previsto anche un presidio davanti alla Prefettura per chiedere la modifica dell'articolo 177 del Codice degli appalti con cui si autorizza l'esternalizzazione dell'80% dei servizi. L'astensione dal lavoro è stata indetta a livello nazionale da Cgil, Cisl e Uil

Mercoledì 30 giugno sciopero generale del servizio igiene ambiente per tutta la giornata: a Prato e provincia verrà garantita solo la raccolta dei rifiuti indispensabile, quindi il servizio di porta a porta non verrà effettuato. I lavoratori chiedono al Governo di modificare l'articolo 177 del codice degli appalti che permette l'esternalizzazione dei servizi fino all'80% con il rischio concreto di una perdita di posti dei lavori oltre il 60% dell'organico. “Sul nostro territorio – ha spiegato Domenico Fracchione delegato servizio ambiente Cisl – Alia ha seguito una strada diversa, ma siamo comunque solidali con i nostri colleghi che si trovano in situazioni differenti. Siamo anche preoccupati per l'avvicinarsi della scadenza del contratto nazionale che dovrà essere rinegoziato anche nell'ottica dell'attività svolta durante la pandemia”. Oltre all' astensione dal lavoro Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato un presidio dalle 10 alle 12 davanti alla Prefettura per chiedere che il prefetto si attivi in una mediazione con il Governo.





