23.10.2020 h 12:59 commenti

Lavora da casa in smart working ma da dieci giorni Tim non ripara il guasto e la lascia senza internet

La disavventura di una professionista a partita Iva che si occupa di social media: "Qualcuno ha tagliato i fili. Ho sollecitato in ogni modo ma ho collezionato solo risposte una più esilarante dell'altra"

"Facile dire smart working quando una partita Iva come me si trova di fronte ostacoli apparentemente banali ma che diventano montagne da scalare". Daniela Vizia è una libera profesisonista che abita a Santa Lucia, in via del Borgo. Si occupa di social media e quindi per lavorare ha bisogno di un computer e di una linea adsl. Da dieci giorni, però, è entrata in un tunnel senza uscita.

"Purtroppo martedì 13 ottobre qualcuno ha tagliato i fili del mio telefono - dice -. Non so se è stato un atto vandalico oppure un incidente con un camion, fatto sta che da quel momento non ho più avuto la possibilità di usare internet a casa, dove lavoro in smart working".

Il problema è stato subito segnalato a Tim ma qui arriva il bello. "Sono passati dieci giorni - prosegue Daniela Vizia - e non solo il problema non è stato risolto ma nel frattempo parlando quasi ogni giorni con il call center ho trovato una brillante selezione di umoristi: c'è l'operatore che mi ha detto che non devo lavorare da casa perchè la mia è una linea residenziale e che devo mettere la linea business, un altro ha chiesto di richiamarlo dal fisso e non dal cellulare, altri ancora sollecitano e sparano date a casaccio. Intanto io non posso lavorare se non con fatica utilizzando 10 ore al giorno il mio smartphone come router. Utilizzo programmi di analisi e programmazione troppo pesanti per essere gestiti dallo smartphone; per non sprecare tempo - e fare comunque il mio lavoro - sto lavorando su tutte quelle cose che non prevedono inizialmente la fase online: dalla scrittura degli articoli di blog, ai report alle analisi e strategie. Però non è una cosa che posso reggere per molto ancora".

La soluzione sembrava essere trovata quando a Daniela è stata fornita la data di oggi 23 ottobre come giorno entro il quale sarebbe stata fatta la riparazione: "Peccato, però, che ad ora non ho ricevuto nessuna telefonata dal tecnico per indicarmi l'orario e ormai la mattinata è andata persa. Quando si parla di lavoratori e covid bisognerebbe considerare anche quanto la mediocrità di certi servizi crea ulteriore perdita di lavoro".