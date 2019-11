13.11.2019 h 16:00 commenti

Lavapiatti di Prato vince in Cassazione contro il decreto sicurezza di Salvini: può avere il permesso di soggiorno

Il complesso caso giudiziario è arrivato davanti ai giudici della Suprema Corte che hanno respinto il ricorso presentato dal ministero dell'Interno. E' stato riconosciuto il principio di irretroattività per la nuova norma

Il principio di irretroattività vale anche per il decreto Salvini. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione che hanno respinto il ricorso con il quale il ministero dell'Interno chiedeva di annullare la decisione della Corte d'Appello di Firenze di riconoscere la protezione umanitaria ad un cittadino arrivato a Prato dal Bangladesh, fondando la pretesa sull'introduzione del decreto che ha cambiato le regole circoscrivendo a un numero limitatissimo di casi l'idoneità alla condizione di rifugiato.La decisione dei giudici d'Appello era l'esatto opposto dei pronunciamenti della Commissione territoriale e del tribunale di Firenze che non avevano riscontrato nella richiesta del cittadino straniero i presupposti necessari. Il bengalese, assistito dagli avvocati Stefano Lorenzetti e Edoardo Cavicchi del foro di Prato e Luigi Migliaccio del foro di Napoli, è diventato protagonista di una complessa controversia giudiziaria.Tra il 2014 elo scorso anno, il cittadino straniero passa dal doppio diniego della richiesta di protezione umanitaria, all'accoglimento. Dalla sua, l'integrazione sociale sul territorio realizzata attraverso il lavoro di lavapiatti in un ristorante di Prato e la condizione di vulnerabilità a cui sarebbe andato incontro se fosse stato costretto a rimpatriare. Il ministero ha avanzato il ricorso basandolo sull'entrata in vigore della nuova normativa a cui la Cassazione a Sezioni unite ha replicato che il decreto Salvini si applica solo ed esclusivamente alle richieste di protezione umanitaria presentate dopo il suo varo, vale a dire dopo il 5 ottobre 2018. Non è questo il caso del cittadino bengalese.I giudici della Suprema Corte hanno però rilevato nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze una lacuna circa la valutazione comparativa che deve essere necessariamente fatta ai fini del riconoscimento o meno della condizione di rifugiato: si tratta, in sostanza, di raffrontare la situazione oggettiva e soggettiva dello straniero riferita sia alla permanenza in Italia che al ritorno nel Paese d'origine.Ecco che la sentenza è stata rimandata ai giudici fiorentini che dovranno rivedere il caso tenendo conto di questo passaggio.“La Corte di Cassazione – il commento degli avvocati Lorenzetti, Cavicchi e Migliaccio – ha sancito definitivamente come il decreto sicurezza abbia avuto quale effetto concreto non quello di combattere la clandestinità ma quello esattamente contrario rendendo irregolari e invisibili decine di migliaia di persone che hanno perso la possibilità di conservare la protezione umanitaria che, a nostro avviso, continua ad essere ancorata alla Costituzione. Questo ultimo aspetto – concludono i legali – sarà questione e argomento di discussione dei prossimi mesi”.