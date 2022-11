08.11.2022 h 17:12 commenti

Laura Biganzoli vince il concorso per guidare l'Oncologia pratese

Facente funzione dal marzo 2021, ora è a pieno titolo la numero uno della prestigiosa struttura complessa del Santo Stefano

(e.b.)

Dal prossimo 1° dicembre Laura Biganzoli sarà a pieno titolo direttrice della struttura complessa di oncologia medica del Santo Stefano.La nota oncologa infatti, ha vinto il concorso dell'Asl Toscana centro per questo incarico di prestigio. In realtà per la professionista è una conferma perché guidava il reparto già dal 15 marzo 2021 da facente funzione a causa della malattia prima e della morte poi del marito, l'oncologo di fama internazionale Angelo Di Leo 59 anni, specializzata in oncologia all’Università degli Studi di Milano, Biganzoli ha completato la sua formazione in ambito oncologico presso l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano (1990-1996). Dal 1996 al 2003 ha svolto attività clinica e di ricerca presso l’Istitut Jules Bordet, Centro tumori dell’Università libera di Bruxelles. Dal novembre del 2003 è dirigente medico oncologo prima dell'Asl 4 e poi dell'Asl Centro. Dal 2015 ha assunto anche l'incarico di coordinatore del centro di senologia pratese. Nel curriculum di Biganzoli spiccano numerose collaborazioni con gruppi di ricerca a livello nazionale ed internazionale e partecipazioni a board scientifici/esecutivi. In particolare dal 2014 è membro del board dell’International society of geriatric oncology (Siog) e dal 2015 siede nel board esecutivo dell'European Society of Breast cancer specialists (Eusoma) di cui è stata presidente dal 2017 al 2020.A lei e alla sua equipe il compito di proseguire il grande lavoro portato avanti in questi anni di ricerca applicata all'ambito clinico per la messa a punto di processi di cura innovativi e personalizzati raggiungendo livelli qualitativi che hanno reso il polo pratese ai vertici nazionale nella cura del tumore al seno.Il traguardo di Biganzoli è stato festeggiato ieri da tutto il reparto e da chi sostiene le attività di ricerca con costanza come la Fondazione Pitigliani e il Kiwanis club Prato. Tra l'altro, quest'ultimo ha organizzato per il 18 novembre una cena dal titolo "Le eccellenze pratesi"per raccogliere fondi a favore della Fondazione Pitigliani e quindi della ricerca. Durante la serata saranno presentati i risultati di un'importante ricerca effettuata dai medici del Santo Stefano sugli effetti del Covid sul cervello e pubblicata da una prestigiosa rivista scientifica. Inoltre i sanitari risponderanno alle domande dei presenti sui possibili sviluppi futuri della pandemia. La cena si terrà alle Pavoniere. Per partecipare è necessario contattare la Fondazione o il Kiwanis.