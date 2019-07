09.07.2019 h 14:36 commenti

Latitante si nascondeva in una casa di Vergaio: deve scontare 5 anni e 3 mesi di reclusione. Poi sarà espulso

L'uomo è stato condannato per aver gestito una centrale di spaccio di cocaina a Scandicci. Sono stati i carabinieri a scoprire il suo nascondiglio

Si nascondeva in una casa nella zona di Vergaio per sfuggire alla condanna a 5 anni e tre mesi di reclusione, ma stamani 9 luglio è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della Stazione di Prato, che hanno eseguito l'ordinanza di carcerazione. Si tratta di un cittadino albanese, condannato per aver gestito una vera e propria centrale di smistamento della droga a Scandicci, dove i militari dell’Arma sequestrarono nel 2016 oltre 2,5 chili di cocaina. Secondo quanto prescritto dal giudice, una volta scontata la pena l'albanese dovrà essere espulso e rimpatriato in Albania. Adesso si trova rinchiuso in una cella della Dogaia.