11.11.2022 h 14:02 commenti

Latitante si fa scoprire dando in escandescenza al pronto soccorso, arrestato e portato in carcere

Sul posto sono intervenuti i Baschi verdi della Guardia di finanza di Prato che hanno portato l'uomo in caserma per identificarlo non essendo in possesso di documenti

A un pregiudicato di origine maghrebina in stato di alterazione psicofisica è costato caro dare in escandescenza al pronto soccorso di Prato disturbando sanitari e pazienti.

La guardia di finanza intervenuta sul posto ieri sera, 10 novembre, su richiesta del Santo Stefano, ha scoperto infatti che l'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a sei mesi per furto e invasione di edifici. E' stato quindi accompagnato al carcere di Prato.

Pregiudicato per reati contro il patrimonio, l'uomo è stato portato dall'ospedale in caserma dai Baschi verdi del Gruppo di Prato perché privo di documenti. Grazie alle impronte si è arrivati a identificarlo e a scoprire quindi il suo conto in sospeso con la giustizia.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus