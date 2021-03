08.03.2021 h 11:38 commenti

Latitante pratese arrestato in Venezuela dove era scappato nel 1997 per evitare una condanna a più di venti anni

L'uomo aveva cambiato nome e aveva aperto un'attività online per la compravendita di dischi. E' stato rintracciato grazie al lavoro congiunto di Sco e Squadra mobile di Prato

E' pratese uno dei due latitanti italiani arrestati nei giorni scorsi in Venezuela grazie alla collaborazione tra le autorità di polizia italiana e l'Interpol nell'ambito del progetto 'Wanted 3' promosso dal Servizio centrale operativo e dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia finalizzato proprio alla ricerca e alla cattura dei latitanti nascosti all'estero.

In particolare, venerdì 5 marzo, a Isla Margarita è stato arrestato dagli agenti di Interpol di Caracas Roberto Vivaldi, destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Prato in quanto condannato a 20 anni e 9 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, anche di tipo associativo, e reati concernenti la disciplina del fallimento. Vivaldi era ricercato dal 1997 e viveva in Venezuela da 22 anni sotto falso nome.

Attraverso l'analisi del web e dei profili social, gli investigatori dello Sco e della squadra mobile di Prato sono riusciti a risalire alla nuova identità di Vivaldi, che gestiva una piattaforma web per la compravendita di dischi dal Venezuela. L'uomo è poi stato localizzato grazie ad un agente dello Sco che, sotto copertura, è riuscito ad entrarci in confidenza e a fissare poi un incontro al quale si sono presentati gli uomini dell'Interpol.

E sempre a Isla Margarita è stato arrestato Flavio Febi, un altro latitante ricercato in campo internazionale in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Torino per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.