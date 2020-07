01.07.2020 h 17:47 commenti

Lasciato solo in casa, bambino si sporge pericolosamente dalla finestra: salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio a San Paolo: la porta di casa era chiusa a chiave e i pompieri sono entrati da una finestra. Il piccolo ha sei anni. I carabinieri hanno poi rintracciato i genitori

Momenti di paura in via dell'Alberaccio a San Paolo per un bambino cinese di 6 anni che, nel pomeriggio di oggi 1 luglio, è stato visto sporgersi pericolosamente dalla finestra al sesto piano di un condominio. Il piccolo era da solo in casa, con la porta chiusa a chiave dall'interno. I vicini di casa hanno dato l'allarme verso le 17 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri insieme ad un'ambulanza della Croce d'Oro inviata dal 118. La situazione si è risolta quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento, passando dalla casa di un vicino e da lì attraverso il terrazzo in quella dove era il piccolo. A quel punto il bimbo è stato messo in sicurezza, tranquillizzato e distratto in attesa del ritorno dei genitori. E' poi arrivato un medico che lo ha visitato. I carabinieri hanno subito iniziato le ricerche dei genitori del bambino che inizialmente non si trovavano. Babbo e mamma sono poi stati rintracciati. Nei loro confronti scatterà la denuncia per abbandono di minore.