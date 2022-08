22.08.2022 h 09:18 commenti

Lascia un biglietto e si toglie la vita, la vittima è un uomo di 53 anni

Il cadavere è stato scoperto stamani al confine tra Prato e Vaiano. Sul posto 118 e polizia. Alla base del gesto ci sarebbero motivi economici. La procura ha disposto accertamenti

Il cadavere di un uomo di 53 anni è stato trovato in un campo in via di Gamberame, sul confine tra Prato e Vaiano. L'uomo si sarebbe suicidato con una pistola. La scoperta è stata fatta intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 22 agosto, dal proprietario di uno dei terreni della zona che ha subito chiesto l'intervento del 118. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è intervenuta la polizia. Il 53enne abitava nella provincia di Firenze ma lavorava in Val di Bisenzio. Accanto al corpo è stata trovata una pistola, regolarmente detenuta. Nelle vicinanze è stata rinvenuta l'auto della vittima e all'interno un biglietto che ricondurrebbe i motivi del tragico gesto a problemi economici. Piuttosto isolato il punto in cui la macchina è stata lasciata tanto che è stata questa circostanza a convincere il proprietario dell'appezzamento di terra ad avvertire la polizia. La procura ha disposto un esame esterno sul cadavere anche se quella del suicidio sembra l'unica ipotesi possibile. Sul posto è stata fatta intervenire anche la Scientifica per i rilievi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus