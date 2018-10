16.10.2018 h 16:34 commenti

Lascia la procura di Prato il pm Sottosanti, nuovo incarico a Firenze

Oggi il saluto del sostituto Sottosanti che dopo quattro anni lascia Prato per passare alla procura di Firenze. "Qui ho ritrovato l'entusiasmo per il mio lavoro dopo un periodo difficile a Pistoia. Ho imparato tanto e sono grato a tutti". Il procuratore Nicolosi: "Francesco si è meritato la stima di tutti, magistrato di prima fascia e uomo di elevato spessore professionale e umano"

nadia tarantino

Dopo quattro anni a Prato il sostituto Francesco Sottosanti passa alla procura di Firenze. Oggi, martedì 16 ottobre, nell'aula Galli Alessandrini il saluto ai colleghi, ai collaboratori e alle autorità. “In questi anni ho incrociato persone mi porterò dietro – ha detto – grande la mia gratitudine nei confronti di tutti. Ho un solo rimpianto: non aver lavorato per questo ufficio quanto avrei voluto”. Arrivato nel 2014, Sottosanti è infatti rimasto a lungo applicato a Pistoia per il processo Untouchables. Aula strapiena per il saluto. Presenti procura e tribunale al gran completo e i vertici delle forze dell'ordine. “Il nostro lavoro attraversa e invade anche pesantemente la vita delle persone e noi dobbiamo farlo in modo che nessuno possa pensare che lo avrebbe potuto fare meglio di noi. Sono parole di mio padre – ha detto Sottosanti lasciando trasparire la commozione - ed è questo il messaggio che mi sento di lasciare ai colleghi più giovani”.Auguri per il nuovo incarico sono arrivati dal presidente del tribunale Francesco Gratteri, dal presidente della Sezione penale Silvio De Luca e, naturalmente, dal procuratore Giuseppe Nicolosi. “Francesco si è meritato la stima di tutti, si è fatto apprezzare per le sue qualità tecniche e per la sua capacità di affrontare le questioni più complesse. Francesco – ha aggiunto Nicolosi – è un magistrato di prima fascia, un uomo di elevato spessore professionale ed umano”.Sottosanti ha rivolto ringraziamenti al personale del tribunale e della procura, alla polizia giudiziaria, alle forze dell'ordine, ai colleghi dell'ufficio per i quali ha speso parole di stima e riconoscenza. “Prato mi ha ridato l'entusiasmo dopo un periodo difficile a Pistoia – ha concluso Sottosanti – sono arrivato qui e ho trovato una grande squadra fatta di persone instancabili, preparate e motivate. Ringrazio Giuseppe Nicolosi, un capo raro da trovare, sempre presente, sempre pronto a dare consigli e ad ascoltare. Scelgo di andare a Firenze per amore della mia famiglia portandomi dietro il grande amore per il mio lavoro”.