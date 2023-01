21.01.2023 h 13:51 commenti

Lancia pezzi di cemento staccati dal marciapiede contro un poliziotto, arrestato

E' successo ieri mattina davanti alla questura. Gli agenti sono intervenuti per calmare il 42enne che ha dato in escandescenza mentre si trovava in strada

Ha dato in escandescenza davanti alla questura e ha ferito un agente intervenuto colpendolo con un pezzo di cemento staccato dal marciapiede. Per questo motivo un pachistano di 42 anni è stato arrestato dalla polizia per danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La follia dell'uomo, senza fissa dimora, è scattata attorno alle 9 di ieri lungo la strada che corre davanti alla questura. Il 42enne urlava frasi incomprensibili. I poliziotti delle Volanti si sono avvicinati per calmarlo ma hanno ottenuto l'effetto contrario e l'uomo è diventato violento fino a lanciare il pezzo di marciapiede contro uno di loro, refertato per lievi lesioni. E' stato quindi messo in sicurezza e portato in questura dove ha passato la notte a disposizionje dell'autorità giudiziaria. L'uomo, difeso dall'avvocato Amanda Veggia, è comparso davanti al giudice nella mattinata di oggi. L'arresto è stato convalidato è ed è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus