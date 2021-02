17.02.2021 h 14:30 commenti

Lago Fiorenzo a Montepiano, al via la riqualificazione del parco e dei giardini

Con un finanziamento regionale sarà realizzato uno spazio giochi , un percorso trekking accanto allo Chalet, previsto anche un parcheggio e un'area attrezzata in zona Badia

In attesa che il lago Fiorenzo a Montepiano torni a riempirsi, verranno risistemati i giardini. Un finanziamento di 155mila euro di cui 124mila con finanziamento regionale.

Il progetto esecutivo è pronto, a giorni verrà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori che prevedono la realizzazione di uno spazio giochi attrezzato, un percorso trekking accanto allo Chalet del villeggiante, un parcheggio e un’area picnic accanto alla Badia di Montepiano. Il cantiere prevede anche la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica. “Un passo importante verso la riqualificazione di una zona centrale di Montepiano – ha commentato il sindaco Giovanni Morganti – entro l'estate tutto sarà pronto, ora aspettiamo anche l’esito dei bandi a cui abbiamo partecipato con due distinti progetti per la riattivazione del lago Fiorenzo”.



