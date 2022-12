14.12.2022 h 11:16 commenti

Ladro sorpreso e arrestato dopo un raid nelle cantine del condominio

Le Volanti sono intervenute stanotte a Paperino. In manette è finito un 34enne che dopo aver forzato le porte aveva rubato bottiglie di vino pregiato e alcuni foulard di marca

I poliziotti delle Volanti hanno arrestato un ladro che che aveva appena commesso un furto all’interno di alcune cantine di un condominio di via Zanibelli, a Paperino. E' successo stanotte 14 dicembre, intorno alle 4. In manette è finito un cittadino cinese di 34 anni, irregolare in Italia.

L’uomo, appena ha visto gli agenti, mentre saliva la rampa di accesso ai garage del condominio,

ha cercato di guadagnare la fuga, ma è stato inseguito e bloccato, anche con l'aiuto di altre pattuglie intervenute di rinforzo.

Lo straniero aveva con sé arnesi atti allo scasso che aveva usato per forzare le porte di alcune cantine del palazzo da dove aveva asportato bottiglie di vino pregiato e foulard di marca. Nei confronti del 34enne è così scattato l'arresto per i reati di furto e danneggiamento.