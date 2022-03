16.03.2022 h 14:37 commenti

Ladro sorpreso dalla polizia sul balcone di una casa, arrestato

E' successo stanotte in via Zarini. All'interno era presente il proprietario che si è barricato in casa

Stava per entrare in un'abitazione passando dal balcone per rubare all'interno nonostante fossero presenti i proprietari, ma è stato visto e fermato da una volante della polizia. E' successo questa notte, 16 marzo, in via Zarini a Prato. A finire in manette un marocchino di 27 anni, clandestino. Dovrà rispondere di tentato furto.

Il giovane stava armeggiando sul balcone di un appartamento al primo piano di un condominio quando è stato notato dai poliziotti. In quel momento è giunta alla centrale operativa della questura la chiamata del proprietario dell'appartamento che svegliato dai rumori, si è barricato in una stanza. A quel punto gli operatori sono intervenuti per arrestare il 27enne. Sarà giudicato per direttissima.

