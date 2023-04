13.04.2023 h 16:45 commenti

Ladro massacrato di botte sotto gli occhi di una telecamera. Quattro dei sette imputati non si trovano

I fatti risalgono al 2016. Oggi si è aperta l'udienza preliminare. Le accuse: lesioni con l'aggravante dell'odio razziale e violenza privata. Solo tre hanno discusso il rinvio a giudizio e andranno a processo, irreperibili gli altri

Fu accerchiato, immobilizzato e trasformato in un bersaglio umano: una scarica di calci e pugni per punire il furto appena compiuto nell'abitazione di un ristoratore cinese e dei suoi dipendenti. Una scena di violenza sotto gli occhi dei passanti, alle sette di sera su un marciapiede in via Pistoiese, cuore della Chinatown pratese. E anche sotto gli occhi della telecamera di sorveglianza di una pescheria cinese che registrò i sette minuti di pestaggio del ladro, un albanese di 22 anni: immagini chiare, nitide, che consentirono ai carabinieri del Nucleo investigativo di dare un nome e un cognome a sette aggressori. Era il 7 novembre 2016. Oggi, mercoledì 13 aprile, si è aperta l'udienza preliminare che si è risolta con un nulla di fatto per quattro imputati che risultano irreperibili mentre per altri 3 è stato disposto il processo che si aprirà il 24 gennaio. Le accuse: lesioni aggravate dall'odio razziale e violenza privata, reato, quest'ultimo, contestato perché l'albanese fu legato e dunque messo in condizione di non poter fare nulla per sottrarsi alla lunga sequenza di colpi assestati dal ristoratore, da tre suoi camerieri e da altri tre cinesi intervenuti a dare manforte. Tra gli avvocati difensori figurano Patrizio Fioravanti e Alessandro Fantappiè.Il ladro fu arrestato qualche giorno dopo nella sua casa in via Fiorentina, processato per direttissima e condannato dopo una inutile difesa per convincere il giudice che tutte quelle botte erano la punizione per aver tentato di fare da paciere tra cinesi rivali.La procura, che per gli aggressori chiese l'obbligo di firma trovando però il diniego del giudice delle indagini preliminari, contestò l'aggravante dell'odio razziale in quel periodo di grande fermento nella comunità cinese che parlava di ronde e di giustizia fai-da-te per difendersi dalla raffica di furti, rapine e scippi.