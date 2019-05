08.05.2019 h 18:02 commenti

Ladro incappucciato svaligia il negozio per bambini: rubato il fondo cassa

Il colpo è stato messo a segno stanotte a "Cose d'altri bimbi" in via Zarini da un malvivente poi scappato a bordo di una bicicletta

Attività commerciali nel mirino dei malviventi anche la notte appena trascorsa, 8 maggio. Stavolta è toccato al mercatino di abiti e oggettistica per bambini "Cose d'altri bimbi" di via Zarini, dove un ladro incappucciato ha portato via il fondo cassa di circa 2-300 euro, dopo aver forzato la porta che si affaccia sulla strada. "Abbiamo scoperto il furto stamani - dice Gabriella Goracci, una delle titolari -. Abbiamo trovato la porta aperta e i soldi spariti. Almeno, rispetto all'ultima volta, ci siamo risparmiate la vetrina, visto che nel dicembre 2015 i ladri l'avevano distrutta con un tombino e poi un'auto".