16.11.2019 h 09:49 commenti

Ladro in trasferta da Prato a Lucca tenta il furto in un palazzo ma viene arrestato

In carcere un venticinquenne che nella serata di ieri ha provato a introdursi in un condominio con l'obiettivo di rubare. Il giovane ha agito assieme ad un complice che è riuscito a fuggire

Sfortunata trasferta da Prato a Lucca di un ladro che è stato arrestato dalla polizia subito dopo aver tentato di entrare in un condominio con il chiaro intento di mettere a segno un furto. In manette è finito un venticinquenne residente a Prato, già conosciuto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato fermato intorno alle 19 di ieri, venerdì 15 novembre; il suo complice è riuscito a fuggire. E' stato un abitante del palazzo a dare l'allarme alla polizia e al fornire la descrizione dei due malviventi e dell'auto usata per allontanarsi. Descrizione che è stata talmente dettagliata da mettere subito i poliziotti sulle tracce dei ladri. Tutti e due, pur di sfuggire all'arresto, hanno tentato la fuga ma il venticinquenne di Prato è stato bloccato. Perquisito, è stato trovato in possesso di attrezzi da scasso, uno spray urticante e una torcia. Sono in corso le ricerche del complice.