18.01.2020 h 09:54 commenti

Ladro in azione nel parcheggio dell'Esselunga: bloccato da cliente e guardia giurata

L'uomo ha preso di mira una donna che aveva parcheggiato nel piano interrato: dopo averla distratta le ha portato via la borsa ma è stato scoperto e bloccato. Sono poi intervenuti i carabinieri

Ha derubato della borsa una donna che si trovava nel parcheggio interrato dell'Esselunga di via Fiorentina, ma le grida della signora hanno richiamato prima un altro cliente poi una guardia giurata del Corpo Vigili Giurati che hanno bloccato il ladro. L'uomo, di nazionalità peruviana, è stato poi consegnati ai carabinieri fatti intervenire.

E' successo poco dopo le 15.30 di ieri, 17 gennaio, al livello del primo piano interrato del centro commerciale. "Ho sentito delle urla di donna provenire dal parcheggio - racconta David Maltolti, il vigilante in servizio -. Sono corso in direzione delle grida e ho visto un uomo che teneva per un braccio uno straniero di carnagione olivastra. A poca distanza c'era una signora visibilmente impaurita, che mi ha raccontato che qualcuno aveva tentato di distrarla gettandole delle monetine per terra. Mentre si chinava per raccoglierle, si accorgeva che la borsa che aveva appoggiato in auto non c'era più".

Per fortuna l'altro cliente aveva assistito alla scena e aveva bloccato il borseggiatore. All'arrivo dei carabinieri, lo straniero si è difeso dicendo di non aver preso nulla, ma è stato smentito da un'altra cliente che lo aveva visto gettare la borsa della signora sul cofano dell'auto.

L'uomo è stato poi portato in caserma dei carabinieri che lo hanno denunciato con l'accusa di tentato furto. E' risultato essere un pluripregiudicato per reati specifici contro le persone anziane.