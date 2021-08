27.08.2021 h 12:56 commenti

Ladro entra nella casa di un'anziana e si nasconde sotto il letto ma viene trovato e arrestato

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Buontalenti. Il ladro è un ventenne richiedente asilo con precedenti per reati contro il patrimonio

Si è intrufolato nell'abitazione di un'anziana per rubare ma è stato scoperto e poco dopo arrestato dalla polizia. E' successo ieri pomeriggio, alle ore 18.15 circa, in una casa in via Buontalenti a Prato. L'uomo, un ventenne pakistano domiciliato nella vicina via Ferrucci, è entrato passando da una finestra. Un vicino si è accorto di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme. Sul posto è arrivata una volante. La verifica dell’abitazione, dopo pochi istanti, ha permesso agli operatori di rintracciare l'uomo che si era nascosto sotto un letto dopo aver preso 30 euro dal portafoglio dell'anziana. Il ventenne, regolarmente soggiornante quale richiedente asilo politico con precedenti di polizia anche per reati contro il patrimonio, è stato arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione. Ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della questura e oggi sarà processato per direttissima.