Ladro di tonno sott'olio, secondo colpo e secondo arresto in dieci giorni

Di nuovo in manette il trentenne che il 23 agosto aveva picchiato una guardia all'interno del supermercato Pam di via Palermo che lo aveva scoperto a rubare scatolette di tonno. Ieri stessa scena: l'uomo ha tentato di passare le casse senza pagare tonno per 130 euro



Tempo dieci giorni e lo ha fatto di nuovo, nello stesso supermercato, questa volta aumentando il bottino. E' stato nuovamente arrestato dai carabinieri il marocchino di 30 anni che lo scorso 23 agosto era finito nei guai (subito tornato in libertà) per aver picchiato l'addetto alla vigilanza della Pam di via Palermo che lo aveva fermato mentre cercava di oltrepassare le casse senza pagare scatolette di tonno per un valore di 100 euro ( leggi ). Ieri, domenica 2 settembre, stessa scena ma questa volta è stato trovato con tonno sott'olio per 130 euro e qualche paio di calze. Il vigilante di turno lo ha bloccato e si è preso qualche spintone che è costato al malvivente l'arresto per rapina impropria.

