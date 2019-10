12.10.2019 h 13:08 commenti

Ladro di profumi sorpreso a rubare in un negozio del centro da un poliziotto libero dal servizio

Dopo l'inseguimento in via Garibaldi il giovane è stato bloccato in via Pugliesi dall'agente in attesa dei rinforzi

Aveva appena rubato tre costosi profumi dal negozio Douglas in via Garibaldi quando è stato braccato da un poliziotto libero dal servizio che ha assistito alla scena. E' successo ieri mattina, 11 ottobre, poco dopo mezzogiorno.

Il giovane, 21enne georgiano, ha tentato di scappare verso piazza Mercatale ma è stato bloccato e messo in sicurezza in via Pugliesi. Sono poi sopraggiunti i colleghi delle Volanti che hanno proceduto all'arresto per furto aggravato. Sarà giudicato per direttissima.

I profumi, del valore di 386 euro, sono stati riconsegnati alla responsabile del negozio. Dagli accertamenti è emerso che il giovane ha una vera e propria "passione" per i profumi di marca. Alle spalle ha una lunga serie di denunce per furto o tentativi di furto in profumeria.

