Ladri senza cuore, svaligiata la sede di Stremao

Per quasi tre ore due ladri hanno svuotato e devastato l'Uliveta, lo spazio di autofinanziamento dell'associazione impegnata nell'aiutare le famiglie bisognose. Ingenti i danni che però non hanno fermato l'attività di consegna della spesa

Quella che doveva essere una serata di festa per l'associazione Stremao, che ieri sera 2 luglio ha organizzato la prima edizione del premio Stremino, è stata rovinata dal furto subito all'Uliveta, la sede dell'attività estiva di autofinanziamento.Per quasi tre ore, dalle 2,57 alle 4,53 due ladri, ripresi dalle telecamere, non solo hanno rubato prosciutti salami e tutte le scorte alimentari, ma non contenti hanno devastato la cucina rompendo vetrinette, porte e finestre.Gli ingenti danni, però, non hanno fermato l'attività di Stremao che anche oggi ha consegnato la spesa alle famiglie bisognose. Questo grazie a tanti commercianti che, saputo del furto, hanno consegnato alimenti proprio per non interrompere il servizio. “I ladri non hanno né cuore né anima – è il commento del presidente Mauro De Angelis - perchè non hanno rubato a noi ma a tutte le persone che hanno bisogno. Se hanno fame non c'è problema: le porte sono aperte per tutti”Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Dal video delle telecamere di sorveglianza si vede che i due ladri sono arrivati in bicicletta, una delle tre telecamere, quella in cucina, è stata manomessa, nonostante fosse nascosta.“La notizia del furto a Stremao indigna tutti – è il commento di Marco Curcio consigliere della Lega- esprimo vicinanza ai responsabili e ai volontari di questa associazione che opera in maniera straordinaria verso chi ha bisogno. Chi ruba a chi fa del bene ai bisognosi, ferisce tutti ed è come se rubasse due volte. "