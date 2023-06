24.06.2023 h 19:14 commenti

Ladri senza cuore rubano triciclo speciale a un disabile, l'appello: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Il furto è stato commesso giovedì pomeriggio fuori dalle poste di Galciana dove il 64enne si trovava per rinnovare lo spid. Tra l'altro l'uomo si è indebitato per poterlo acquistare. "Me lo ha consigliato il medico"

Eleonora Barbieri

I ladri che giovedì pomeriggio hanno portato via il triciclo blu con pedalata assistita parcheggiato fuori dalle poste di Galciana non sanno il danno che hanno fatto al suo legittimo proprietario e se lo sanno, dimostrano di essere senza cuore. Quelle tre ruote sono molto importanti per Paolo Pellegrini perché lo aiutano ad avere un minimo di autonomia e perché gli sono state consigliate dal suo medico per migliorare la circolazione sanguigna in modo da non peggiorare ulteriormente le sue condizioni di salute. Il 64enne di Galciana, infatti, ha una disabilità motoria e da due anni riesce a muoversi solo con le stampelle.Grazie al triciclo, che lui stesso ha attrezzato con un tubo per sistemarci le stampelle, riusciva a fare la spesa e a sbrigare qualche commissione senza dover chiedere aiuto a nessuno. Da giovedì pomeriggio, invece è di nuovo a piedi e anche indebitato. Per quel triciclo infatti, ha speso 1.600 euro, coperte contraendo un prestito. “Ho solo una pensione da circa 700 euro, – ci dice – non potevo fare diversamente”. Un acquisto recente – il mezzo ha solo 35 chilometri – andato a buon fine dopo lunghe ricerche: “Qui in zona non si trovava niente del genere. - spiega mostrandoci il libretto d'uso, l'unica cosa che gli resta – Solo al nord Italia. D'altronde il medico è stato chiaro: devo pedalare per riattivare la circolazione. Le carrozzine elettriche non vanno bene perché mi rendono sì autonomo ma non mi aiutano a fare attività fisica specifica. Uso l'aiuto solo quando ci sono salite. Alla fine l'ho comprato su internet. Ora non so davvero come fare. Non posso ricomprarlo e sono a piedi con le stampelle. Giovedì pomeriggio sono andato alla posta per rinnovare lo spid e fino a che ho potuto ho tenuto sotto controllo il triciclo parcheggiato fuori. Mi sono distratto solo qualche minuto per fare l'operazione e quando ho finito non c'era più nulla. Non ho trovato neanche la catena. Secondo me lo hanno caricato da qualche parte senza tagliare nulla. Ho provato a chiedere in giro ma nessuno ha visto niente. E' arrivata la polizia, si è fatta raccontare tutto e poi mi ha detto di andare in questura il giorno dopo per formalizzare la denuncia e specificare quei dettagli che potrebbero essere utili nel caso venisse trovato per avere certezza che sia il mio triciclo. Già, ma come ci vado? Per tornare a casa mi ha aiutato un signore del bar dove mi sono fermato per chiedere informazioni”.Nella mole di lavoro che ogni giorno devono compiere le forze dell'ordine capiamo che ci sono delle priorità così come sappiamo che i furti di bici sono numerosi e quotidiani, ma questo non è un furto qualunque perché l'essere così indispensabile per una persona fragile, rende quel mezzo un oggetto di grande valore. Vi ricordate la vicenda con lieto fine del tandem dell'abbraccio rubato in città a un bimbo autistico e ritrovata pochi giorni dopo dalla polizia? Ci piacerebbe che la triste storia di Paolo Pellegrini avesse lo stesso finale consapevoli di chiedere un ulteriore sacrificio alle nostre instancabili forze dell'ordine. E se questa strada si dimostrasse senza uscita, ci rivolgiamo alla grande generosità dei cittadini per comprare un nuovo triciclo. “Lancio un appello per entrambe le soluzioni. – conclude Paolo – Non so davvero come fare senza quel triciclo”. C'è anche una terza possibilità: il ladro potrebbe mettersi una mano sulla coscienza e tornare sui propri passi. Questo sarebbe davvero il finale più bello.