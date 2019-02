L'episodio ha scatenato le reazioni politiche del centrodestra. Per Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega "tale circostanza mette nuovamente in luce le notevoli mancanze da parte dell'attuale amministrazione comunale in tema di sicurezza. Alle elezioni di maggio manca sempre meno e nel nostro programma abbiamo inserito il potenziamento dell'organico della Polizia Municipale, più strumenti per gli agenti a partire dal taser e l'installazione di telecamere in tutte le aree che riterremo opportune affinché gravi episodi, come quello avvenuto stanotte, non si verifichino più".

Aldo Milone, candidato sindaco di Prato libera e sicura, parla di "un altro fine settimana drammatico sotto il profilo della sicurezza. Devo ancora una volta constatare che il fallmento di Biffoni in questo campo, e non solo in questo, è così evidente che diventa anche superfluo citare i vari record negativi raggiunti da Prato in tanti campi , dalla sicurezza all'illegalità economica."