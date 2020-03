23.03.2020 h 16:07 commenti

Ladri prendono di mira un asilo nido: porta forzata e interni messi a soqquadro

Il furto messo a segno nella notte ai danni dell'Abbiccì di via Arcangeli. Sul posto i carabinieri per il sopralluogo. La rabbia del titolare: "Hanno profanato un luogo dedicato ai bambini"

L'allarme per il coronavirus non rallenta l'attività dei ladri che, stanotte 23 marzo, non si sono fermati nemmeno davanti ad una struttura per l'infanzia: l'asilo nido Abbiccì di via Arcangeli, devastato e derubato di tablet, computer e anche del distributore di caffè, dove forse i malviventi speravano di trovare gli spiccioli. Il furto è stato scoperto stamani dall'amministratore della società, Euclide Antonio Ferrara, che ha chiamato subito i carabinieri. I militari hanno fatto un sopralluogo, dal quale risulta che i ladri sono entrati forzando una porta e poi mettendo a soqquadro tutti i locali, scassinando i cassetti del personale e rovistando ovunque.

"E' il quinto furto che subiamo dal 2013, quando abbiamo aperto - dice consolato Ferrara -. Ogni volta i danni provocati alle strutture sono sempre più ingenti della roba trafugata. Fa male, soprattutto in un periodo come questo, vedere che i malviventi si accaniscono su attività come la nostra. Ci sentiamo come se avessero profanato un luogo dedicato ai bambini più piccoli. E la cosa ci preoccupa non poco. Ho avvertito il Comune, raccomandando di aumentare per quanto possibile la vigilanza su asili e scuole che in questi giorni sono chiuse".

I carabinieri hanno raccolto tutti gli elementi utili a risalire agli autori del furto.