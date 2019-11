12.11.2019 h 10:46 commenti

Ladri narcotizzano i padroni di casa per rubare, anziano portato in ospedale per controlli

Il furto è avvenuto stanotte a Narnali in un terratetto. I malviventi hanno forzato l'inferriata di una finestra per poi portare via circa 300 euro in contanti. Sul posto i carabinieri



Sono entrati in casa forzando l'inferriata di una finestra a piano terra. Poi, secondo la testimonianza delle vittime, hanno spruzzato lo spray narcotizzante nelle camere e hanno agito indisturbati. E' successo stanotte, 12 novembre, in via Viaccia a Narnali e uno degli abitanti della casa, un anziano di 79 anni, Giovanni Morra, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso. "Ci siamo svegliati alle 4 con bruciore agli occhi e alla gola" racconta Anna Maria Morra, che abita con il padre nel terratetto preso di mira dai ladri. "Sulle prime non abbiamo capito cosa era successo - prosegue -. Poi quando mi sono alzata ho visto la finestra e la porta aperte e ho realizzato".

Sono stati chiamati i carabinieri, che hanno fatto il sopralluogo. All'arrivo dei militari nella casa sarebbe stato ancora forte la presenza del gas narcotizzante. "Ci hanno fatto spalancare le finestre per arieggiare - prosegue la donna -. Poi abbiamo dovuto far portare mio padre al pronto soccorso perché aveva difficoltà". I ladri hanno portato via circa 300 euro in contanti, trovati frugando nella casa. Da un primo controllo sembra che non manchi altro. L'anziano è stato poi dimesso dopo essere stato visitato e trovato in buone condizioni neurologiche. Tanta la rabbia da parte delle vittime del furto: "Sono ancora in ansia per mio padre - dice Anna Maria Morra -. Per fortuna è stato dimesso, ma lo spavento è stato tanto quando ho visto che non riusciva a svegliarsi. Purtroppo questa zona sta diventando invivibile. I ladri sono entrati di recente anche nella casa di mio figlio e mia nuora. Altre abitazioni di nostri vicini sono state vittime di furti. Davvero è una situazione difficile".

