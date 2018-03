24.03.2018 h 16:59 commenti

Ladri in trasferta da Prato in Versilia: arrestati, condannati e già scarcerati

Si tratta di due ventenni che stanotte sono stati sorpresi da una pattuglia della polizia dopo aver rubato due bici elettriche da una villetta di Forte dei Marmi

In trasferta da Prato alla Versilia per mettere a segno un furto, ma sono stati scoperti. Protagonisti due 20enni, residenti a Prato, cittadini italiani di origine albanese, che sono stati condannati a due anni di reclusione, pena sospesa, e foglio di via dopo essere stati sopresi, questa notte 24 marzo, dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, quando avevano appena rubato due biciclette elettriche da un giardino di una casa nella zona di Vaiana.

I due, che nello zaino avevano attrezzi da scasso, hanno provato a dire che le bici erano loro, ma la polizia è risalita facilmente ai veri proprietari.