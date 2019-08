19.08.2019 h 15:32 commenti

Ladri in azione agli orti urbani di Viaccia, i coltivatori: "Perchè rubare quando basta chiedere?"

Qualcuno nella notte ha rotto la recinzione dei 47 appezzamenti dati dal Comune a chi ha vinto il bando. Ma non è la prima volta. "Siamo amareggiati perché nel regolamento è proprio prevista la distribuzione degli ortaggi alle famiglie bisognose"

I ladri non risparmiano neanche gli orti urbani di Viaccia. Dopo aver danneggiato la recinzione del grande terreno concesso dal Comune a una cinquantina di volenterosi cittadini, sono stati rubati ortaggi di ogni tipo. La scoperta è stata fatta oggi, 19 agosto, quando gli assegnatari come ogni giorno da quando mesi fa è iniziata questa bella esperienza di condivisione e socializzazione, si sono recati al loro orticello per la cura quotidiana delle piante. I responsabili del progetto, hanno già presentato denuncia ai carabinieri. Tra l'altro non è la prima volta che mancano all'appello pomodori, zucchine e patate senza che nessuno ne sappia niente. Ed è proprio questo che brucia di più a chi lavora ogni giorno con passione e metodo in questo felice angolo di socializzazione all'estrema periferia ovest di Prato, primo esperimento di orto sociale a Prato: non aver chiesto. "Siamo amareggiati. Nel regolamento degli orti e previsto che gli stessi ortisti debbano dare una parte del raccolto verso le famiglie bisognose! - spiegano gli organizzatori su Facebook - Tutto quello che è stato rubato potevano ottenerlo semplicemente chiedendolo. Ormai sono due mesi che questi episodi si verificano e non riusciamo a capire chi possano essere i responsabili! In compenso sta crescendo la rabbia contro questo fenomeno e lo sdegno nel voler continuare il progetto.

I furti negli orti non sono una novità. Episodi simili sono sempre avvenuti negli orti esposti e soprattutto rigogliosi. Uno scempio simile è successo anche ai nostri vicini".

Le soluzioni sono poche ma viene chiesta comunque la collaborazione della cittadinanza su presenze e movimenti sospetti. "Non tanto per punire - ribadiscono i responsabile del servizio - quanto per far capire che il frutto del nostro lavoro è anche per chi è in difficoltà. Non è necessario rubare".