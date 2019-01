03.01.2019 h 12:32 commenti

Ladri in azione a La Querce. Una delle vittime: "Mi hanno rubato i ricordi e l'anima"

Il gruppo di vigilanza attiva del quartiere segnala una escalation di furti nelle case durante le festività natalizie

Raffica di furti in zona La Querce durante le festività natalizie. A denunciarlo è Alessio Zipoli, membro del gruppo di vigilanza attiva del quartiere, che ha ricevuto numerose segnalazioni da parte delle vittime. L' ultimo furto in ordine di tempo è avvenuto ieri 2 gennaio. I ladri hanno svaligiato un'abitazione in via Becheroni. A denunciarlo, sulla pagina Facebook "Abitanti La Querce, Le Macine, il Rosi" è stata la stessa padrona di casa che ha postato le foto della sua abitazione messa a soqquadro dai ladri. "Mi hanno rubato i ricordi e l'anima" l'amaro commento.

"Purtroppo - afferma Alessio Zipoli - la gente ci avverte a cose avvenute. Bisognerebbe, invece, continuare a vigilare e utilizzare il nostro gruppo Whatsapp per mettere in guardia tutti".