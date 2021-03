10.03.2021 h 16:36 commenti

Ladri forzano la Fontana Puntoacqua a San Giusto: danni ingenti per un bottino di pochi spiccioli

Il disappunto del titolare Francesco Muto: "Se siete in difficoltà, prima di fare gesti come questo contattateci e vi regaleremo delle card prepagate per prendere l'acqua gratis"

Pur di accaparrarsi pochi spiccioli non hanno esitato a danneggiare la Fontana Puntoacqua di San Giusto, in piazza Gelli, il fontanello gestito da una società privata che eroga acqua a numerosi residenti della zona.

E' successo la notte tra lunedì e martedì 8 e 9 marzo e il titolare di Puntoacqua Francesco Muto non nasconde il suo disappunto: "Ci siamo tutti attivati per ripristinare prima possibile il danno - dice -, soprattutto per tutelare i nostri clienti che da anni usufruiscono del servizio che offriamo. Spiace molto sapere che ci siano persone che, pur di accaparrarsi pochi centesimi, rischiano di farsi del male, di poter incorrere in problemi ancor più gravi e, soprattutto, di arrecare un danno mille volte più grande di ciò che avrebbero potuto prendere, a chi sta lavorando, con tutte le difficoltà del momento, per garantire un servizio alla sua stessa collettività".

Secondo una prima stima, il danno fatto all'apparecchiatura ammonta a più di mille euro, mentre all'interno della cassa ci possono essere non più di qualche euro, visto l'esiguità del costo (10 centesimi a litro erogato) e il fatto che gli incaricati della società svuotano anche più volte al giorno le casse. "Voglio rivolgere un appello a chi è in difficoltà - dice Muto -. Prima di fare danni come questo, se avete davvero bisogno di far quadrare i conti, chiamateci e vi regaleremo delle card prepagate da usare nelle nostre fontane".

"Entro stasera - aggiunge poi Muto - il servizio della fontana sarà ripristinato al meglio, effettueremo anche un'attenta sanificazione per la salute di tutti".