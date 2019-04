11.04.2019 h 10:54 commenti

Ladri di notte nell'asilo nido: portati via i soldi raccolti dai genitori per un progetto

E' successo stanotte al Tamburino magico di Tobbiana: per entrare i malviventi hanno spaccato il vetro di una porta. Sul posto è intervenuta la polizia

Raid dei ladri, nella notte di oggi 10 aprile, nell'asilo nido Il tamburino magico in via Traversa Pistoiese a Tobbiana. Il furto è stato scoperto stamani da una delle maestre che, all'arrivo a scuola, ha trovato la porta con il vetro rotto e l'ufficio messo a soqquadro. E' stata fatta intervenire la polizia e i bambini sono stati tenuti per un po' all'esterno della struttura, prima di essere fatti entrare per riprendere le regolari attività. I ladri, da quanto appreso, non avrebbero toccato i giochi o l'area destinata ai piccoli. E' stato portato via invece un fondo cassa di circa 100 euro raccolto tra i genitori per un progetto della scuola. La polizia ha acquisito le immagini delle telecamere del circolo Arci e della pizzeria, nella speranza di ricavare qualche elemento utile a rislaire al ladro o ai ladri.

