Ladri di macchine da cucire presi dopo rocambolesco inseguimento: il giudice convalida gli arresti ma li rimette fuori

I carabinieri li hanno colti sul fatto mentre stavano rubando i macchinari da un capannone sequestrato di Poggio a Caiano. Potrebbero far parte di un'organizzazione specializzata in questo tipo di furti

I carabinieri hanno smantellato una banda specializzata in furti ai danni di ditte tessili e di confezioni. L'operazione dei militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Carmignano si è chiusa sabato notte 20 ottobre con l'arresto, al termine di un movimentato inseguimento in auto e successivamente a piedi, di tre cittadini cinesi: due 29enni residenti a Prato e uno di 22 anni residente a Campi Bisenzio, tutti già pregiudicati. I tre sono ritenuti responsabili del furto di macchine da cucire, custodite all’interno di un capannone di via Melani a Poggio a Caiano. La ditta era già state sequestrata dai militari dell’Arma nell’agosto di quest’anno quando all’interno erano state trovate macchine da cucire rubate ad un italiano titolare di una ditta a Campi Bisenzio.

I tre ladri, dopo aver forzato l’ingresso del capannone, avevano caricato la refurtiva su un furgone preso a noleggio, ma i rumori hanno messo in allarme i vicini che subito hanno allertato la centrale dei carabinieri che ha immediatamente inviato due pattuglie, già in zona nell’ambito di un piano di rafforzamento dei servizi per prevenire il fenomeno dei furti in abitazione. I tre, vistisi scoperti, si sono dati alla fuga, dapprima a bordo del furgone e poi, dopo averlo abbandonato in mezzo alla strada, a piedi nei campi dove però sono stati bloccati dai militari.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal giudice che ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora in Prato e Campi con divieto di uscire la notte dalla loro abitazione.

Gli accertamenti dei carabinieri proseguiranno proprio perché i tre sono considerati componenti di una più vasta organizzazione dedita ai furti di attrezzature da cucire e tessili, attiva non solo nell’ambito delle attività gestite da orientali ma anche da italiani e operante su tutto il territorio nazionale.



