Ladri di biciclette fermati dalla Municipale in piazza Mercatale

Denunciati a piede libero un uomo di nazionalità marocchina e una donna italiana per tentato furto, possesso ingiustificato di un coltello e ubriachezza

Denunciati a piede libero un uomo di nazionalità marocchina e una donna italiana per tentato furto di bici, possesso ingiustificato di un coltello e ubriachezza. La coppia , già nota alle forze dell'ordine, è stata trovata sabato notte dalla Municipale in flagranza di reato in piazza Mercatale mentre, con un tronchese, stava per tagliare la catena a due biciclette allucchettate . Durante la perquisizione è stato trovato anche un coltello con una lama affilata, i due sono stati accompagnata in piazza dei Macelli per l'identificazione e successivamente denunciati.

