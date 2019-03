26.03.2019 h 08:52 commenti

Ladri al Gramsci Keynes: vetrate spaccate con un tombino e poi via sette pc

Il furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. I malviventi sono riusciti a non far scattare l'allarme e hanno provocato danni per 10mila euro tra vetri rotti e materiale trafugato

Furto ai danni del Gramsci-Keynes al polo scolastico di via Reggiana con i ladri che hanno sfondato le finestre per poi portare via sette computer in suo alla scuola. E' successo la notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzo e i danni sono ingenti: una prima stima è di circa 10mila euro tra valore del materiale trafugato e danni inferti agli infissi.

I ladri hanno utilizzato un tombino per mandare in frantumi tre vetrate sul lato che dà sulla declassata. Una volta all'interno, poi, hanno agito a colpo sicuro, riuscendo anche non far scattare l'allarme muovendosi dove non sono presenti i sensori.

Le indagini sono della polizia che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo all'interno della scuola.