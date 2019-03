11.03.2019 h 08:23 commenti

Laboratorio sartoriale per la realizzazione dell’abito da sera, apertura delle iscrizioni

E' possibile candidarsi da oggi fino a giovedì 21 marzo alle 17. I posti a disposizione sono 12, è gratuito e la frequenza è obbligatoria

.

Le persone impossibilitate ad iscriversi on line, possono recarsi al Laboratorio del Tempo, nel periodo di apertura delle iscrizioni, nei seguenti orari: lunedì e giovedì 10-13 dove saranno supportati nell'utilizzo di tale procedura.

"Il laboratorio completa un’attività di formazione nell’ambito della sartoria e della modellistica sartoriale e industriale avviata al Laboratorio del tempo da molti anni e si inserisce in un progetto più ampio partito a settembre 2018 e finanziato interamente dal Comune di Prato - afferma Mariagrazia Ciambellotti, assessore alle Pari Opportunità -. Un nuovo percorso propedeutico all’inserimento lavorativo che mira ad approfondire la formazione sartoriale dell’abbigliamento da donna con la realizzazione dell’abito da sera, punta di diamante della produzione sartoriale”.



