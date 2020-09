23.09.2020 h 12:59 commenti

Laboratorio per la realizzazione di borse in stoffa e accessori, aperte le iscrizioni online

E' gratuito, a frequenza obbligatoria e con otto posti a disposizione. E' rivolto a donne in età compresa tra i 18 e i 50 anni, nel caso sia raggiunto un numero maggiore di iscritti saranno effettuate le selezioni

Da stamani martedì 22 settembre sono aperte le iscrizioni al Laboratorio sartoriale per la realizzazione di borse in stoffa e accessori. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 2 ottobre.Il Laboratorio ha una durata di 40 ore e prevede l’analisi di basi modellistiche e la creazione e realizzazione di borse e accessori di stoffa come porta scarpe da viaggio, pochette, ecc.Il laboratorio è rivolto a donne in età compresa tra i 18 e i 50 anni ed è necessaria la residenza nel Comune di Prato; per le donne straniere è richiesto il possesso di regolare titolo di soggiorno che consente lo svolgimento di attività lavorativa e avere una buona conoscenza della lingua italiana.Tra i requisiti di accesso sono richieste la conoscenza della lingua italiana, la conoscenza del cucito a mano e a macchina e una buona conoscenza informatica.Il laboratorio, gratuito e a frequenza obbligatoria, ha a disposizione 8 posti e nel caso sia raggiunto un numero maggiore di iscritti saranno effettuate le selezioni.Per iscriversi, utilizzare la procedura online all’indirizzo