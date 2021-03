06.03.2021 h 10:13 commenti

Laboratorio con i bambini della comunità cattolica rumena per realizzare i tipici portafortuna di primavera

Gli oggetti, chiamati Mărțişor, saranno venduti domani alla fine della messa delle 12 in San Domenico con il ricavato devoluto in beneficienza. Per l'occasione previsto anche un concerto della violista e cantante Monica Bejenaru

Si rinnova anche domani, domenica 7 marzo, l'appuntamento con la solidarietà promosso dalla comunità cattolica rumena di Prato, che fa capo alla parrocchia di San Domenico. E per l'occasione è previsto anche un concerto della violista e cantante Monica Bejenaru. L'occasione è data dalla celebrazione del Mărțişor, festa tipica rumena che caratterizza il mese di marzo ed è simboleggiata da piccoli portafortuna che prendono il nome dalla festa stessa: il Mărțişor è fatto con dei fili bianchi e rossi intrecciati, con appeso un piccolo oggetto che può essere un fiore, un animaletto, un cuoricino. Quest'anno don Gabriel Ovidiu Bejenaru, responsabile della comunità cattolica rumena "Sant Antonio di Padova" ha voluto fare un laboratorio con i bambini per creare questi portafortuna, che ogni domenica sono messi in vendita in questa al termine della messa in San Domenico che viene celebrata in lingua rumena. Il ricavato sarà devoluto sia al Centro di aiuto per la vita di Prato sia al Centro missionario della diocesi di Iaşi in Romania.