13.11.2023 h 16:41 commenti

La Vita (M5S) punta il dito: "In Vallata rimozione lenta di detriti e rifiuti". Ma non sa chi accusare

La consigliera comunale di Prato si fa portavoce delle segnalazioni di alcuni cittadini ma dal Comune di Vaiano la smentiscono: "Anche ieri operative quattro squadre di Alia sul territorio. Bastava chiedere al Centro operativo intercomunale di Protezione civile"

“A Campi Bisenzio la rimozione dei rifiuti non si ferma nel weekend, perché a Vaiano sì”? A chiedere conto dell'andamento dei lavori per liberare le strade del comune valbisentino da rifiuti e detriti è la capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio comunale a Prato, Silvia La Vita. La domanda, puntualizza La Vita, è frutto della “segnalazione di vari cittadini” e riguarda la sospensione di “tutti i lavori inerenti la rimozione di detriti sulla 325 e di rifiuti in varie zone come La Briglia”. Lei si fa portavoce nonostante l'assenza di competenza territoriale e nessuna possibilità, nel suo ruolo di consigliere comunale a Prato, di incidere sull'operato del Comune o di controllare il tabellino di marcia dell'intervento. “Posso confermare che stamattina la strada era di nuovo chiusa in un senso di marcia perché i lavori sono ripresi (mentre nel weekend non c'era nessuno), con i soliti disagi legati a file e tempi di percorrenza quintuplicati. Posso altresì confermare – continua – che ad esempio a Campi Bisenzio i lavori sono proseguiti e andati avanti anche nel weekend. Non so se ci siano validi motivi, né di chi sia la competenza (Comuni, Regione, Provincia), fatto sta che se non ci fossero validi motivi la cosa sarebbe gravissima poiché in emergenza si lavora sempre, notte, giorno e festivi, così come stanno facendo cittadini e volontari”. L'osservazione non fa una piega ma manca di precisione e perciò aggiungiamo, per completezza, che la competenza per i rifiuti è di Alia, la strada 325 è gestita dalla Provincia e che la frazione della Briglia ricade sotto il Comune di Vaiano.

A stretto giro di posta arriva la replica del Comune di Vaiano: "Ieri naturalmente era aperto il Centro operativo intercomunale di Protezione civile (dove la consigliera La Vita potrebbe efficacemente informarsi) - vi si legge -. Per quanto riguarda la pulizia nel Comune di Vaiano erano attive quattro squadre di Alia che sono intervenute in diverse aree tra cui Gamberame, La Cartaia, l’Isola, via Pizzicori, via Fattori, statale etc. Vista la situazione tanto difficile tutti dovremmo comportarci con maggior senso di responsabilità e chi ha responsabilità amministrative dovrebbe informarsi con precisione".

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus