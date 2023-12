16.12.2023 h 12:09 commenti

La Visitazione si sposta a Palazzo Pretorio, accordo tra Diocesi di Pistoia e Comune di Prato

Il trasferimento è previsto all'inizio dell'anno. Prato prenderà anche le altre opere della chiesa di San Michele a Carmignano per permetterne gli urgenti lavori di sistemazione della copertura

(e.b.)

Colpo grosso del Comune di Prato. La Visitazione sarà spostata temporaneamente a Palazzo Pretorio per permettere i lavori di sistemazione della chiesa di San Michele di Carmignano, la sua “casa”. Lo ha comunicato oggi, 16 dicembre, la Diocesi di Pistoia, proprietaria del capolavoro del Pontormo. Una scelta a sorpresa fino a oggi non considerata tra le varie ipotesi formulate tra cui la Villa Medicea di Poggio, che ha già degli affreschi del Pontormo, il museo archeologico di Artimino, gli Uffizi. Il tutto condito da questioni campanilistiche e paura di “perdere” l’opera. Il tempo delle riflessioni però non poteva durare in eterno perché quella chiesa ha bisogno di importanti interventi alla copertura e lo stato attuale metto a rischio la sicurezza delle opere presenti tra cui la Visitazione.La Diocesi precisa che la soluzione del Pretorio, dove saranno portate anche le altre opere custodite della chiesa parrocchiale di Carmignano, è stata trovata d’intesa con la Soprintendenza.“La decisione - si legge in una nota della Diocesi - é maturata dopo aver valutato con la Soprintendenza le opzioni nel Comune di Carmignano e cioè la chiesa di San Luca, il Museo di Artimino e la stessa Pieve di Artimino, che però purtroppo non sono risultati siti idonei ad assicurare condizioni conservative adeguate. La direttrice di Palazzo Pretorio, Rita Iacopino e l’assessore alla Cultura del Comune di Prato, Simone Mangani, hanno dato piena disponibilità farsi carico delle spese di imballaggio, trasporto e assicurazione per la Visitazione del Pontormo e per le altre opere e favoriranno trasferte della Visitazione che permettano di ottenere risorse da destinare ai restauri di Carmignano, così da accelerare il rientro dell’opera nella chiesa parrocchiale di San Michele. Al riguardo di questa chiesa, resta fondamentale la collaborazione con il Comune di Carmignano e con la Regione Toscana al fine di reperire quanto è necessario per metter mano quanto prima possibile al restauro delle sue coperture e a tal fine si auspica un concorde e concreto impegno”.La Diocesi informa che, nel frattempo, in collaborazione con la Soprintendenza, si stanno avviando i considerevoli lavori di consolidamento e restauro dell’antico complesso parrocchiale, anche per i quali si è ancora in cerca di fondi che integrino il cospicuo finanziamento della CEI dall’8x1000, pari al 70% della spesa complessiva di oltre 1.200.000 euro.Il trasferimento del dipinto del Pontormo e delle altre opere dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio. In corso la valutazione su dove sistemarle. Due alternative: le sale delle mostre temporanee che dal 7 gennaio saranno libere oppure nel percorso della collezione permanente del museo civico. Una scelta che spetta ai tecnici della materia. In ogni caso si tratta di una presenza che porta ulteriore lustro e visibilità al Pretorio che a sua volta valorizzerà il capolavoro del Pontormo in questa "trasferta obbligata" garantendone gli standard di sicurezza. Al centro dell’operazione l’assessore Mangani che commenta così: “Il Comune di Prato, attraverso il Museo di Palazzo Pretorio, si è messo a disposizione della Soprintendenza e della Diocesi di Pistoia dopo aver presagito una possibile destinazione lontana dal territorio della provincia di Prato. Il Museo di Palazzo Pretorio ha tutti gli standard per garantire tutela e valorizzazione di una delle opere cardine del patrimonio culturale dell'umanità. Siamo a servizio della Visitazione del Pontormo che accogliamo con grande attesa e senso di responsabilità”.