26.01.2024 h 16:11 commenti

La "Visitazione" del Pontormo sarà a Palazzo Pretorio entro il mese di febbraio

La diocesi di Pistoia ha confermato la decisione di trasferire a Prato il dipinto durante il periodo dei lavori urgenti che devono essere eseguiti alla copertura della chiesa di San Michele a Carmignano dove è ospitato il capolavoro

La "Visitazione" del Pontormo sarà trasferita nel Museo di Palazzo Pretorio a Prato entro fine febbraio. Lo fa sapere la Diocesi di Pistoia, proprietaria dell'opera e della chiesa di San Michele a Carmignano all'interno della quale il dipinto è custodito. Il trasferimento è stato deciso a fine 2023 in accordo con Soprintendenza e Comune di Prato e si è reso necessario, come ha spiegato la Diocesi, da alcuni lavori urgenti che devono essere svolti alla copertura della chiesa.

Il Comune di Carmignano, che si è sempre opposto allo spostamento della "Visitazione" a Prato, aveva inizialmente proposto tre sedi alternative sul proprio territorio, che però Soprintendenza e Diocesi avevano giudicato non idonee ad assicurare condizioni conservative adeguate. A poche settimane dal trasferimento dell'opera, il Comune mediceo è tornato a mettere a disposizione due luoghi entro i confini di Carmignano, lo Spazio Moretti Schema Polis e il Centro didattico di Artimino, che sarà completato entro l'anno, chiedendo alla Soprintendenza di fare un sopralluogo per verificarne l'adeguatezza. Ma evidentemente la Diocesi ha ormai preso la decisione definitiva e la "Visitazione", per tutto il tempo del restauro della chiesa di San Michele, sarà ospitata da Palazzo Pretorio. Sono allo studio iniziative per valorizzare la presenza del dipinto, considerato uno dei capolavori del Cinquecento.

Una notizia su cui il Comune di Poggio a Caiano esprime la propria perplessità dato che la stessa Diocesi di Pistoia, lo scorso 18 gennaio, aveva chiesto all'amministrazione comunale di inviare una proposta entro il 28 gennaio. Proposta che è pronta e che sarà inviata domani. "Poteva almeno aspettare il 29 gennaio a comunicare ciò che a quanto sembra ha già deciso", fa sapere il Comune di Poggio.