La Visitazione a Prato, il sindaco Prestanti lascia il Pd: “Carmignano subisce un furto morale”

Il primo cittadino accusa il Comune di Prato, che ha il suo stesso colore politico, di arroganza, ma non risparmia critiche ai vertici del suo partito definito “senza guida, e privo di solidarietà”.

Lo spostamento della Visitazione da Carmignano a Prato sta provocando un terremoto in casa del Partito democratico provinciale. In serata il sindaco mediceo Edoardo Prestanti ha annunciato che si dimetterà dal Pd considerando “un atto di arroganza” l’accordo per spostare temporaneamente il dipinto del Pontormo tra la Diocesi di Pistoia e il Comune di Prato, guidato dallo stesso colore politico. Il primo cittadino infatti, fa sapere di essere stato tenuto all’oscuro della vicenda e di avere appreso della novità oggi dalla stampa. Ma non è solo la forma che brucia all’amministrazione comunale. Prestanti si sente saccheggiato. È così, dopo un pomeriggio tumultuoso di telefonate, è arrivato il duro comunicato contro Prato e il suo partito: “Pur non essendo il Comune né proprietario né responsabile del capolavoro, ci eravamo adoperati, coscienti di rappresentare il volere dei cittadini di Carmignano, per garantire la permanenza del capolavoro del Pontormo, sul territorio comunale, in sicurezza e garantendone altresì la piena possibilità di ammirarne la bellezza mediante la stipula fra tutte le parti di un Protocollo di Intesa con impegni, chiari, trasparenti, diretti alla tutela e valorizzazione del Pontormo e della Chiesa dí Carmignano. La proprietà dell’opera, la Diocesi di Pistoia, e il Comune di Prato si accordano per spostare il quadro al Palazzo Pretorio. Accordo legittimo per la Diocesi - prosegue Prestanti - ma un atto di arroganza e uno sgarbo istituzionale, verso Carmignano, da parte del Comune di Prato. Carmignano e tutti i carmignanesi subiscono così il “furto morale” di un’opera che è il cuore della nostra comunità”. Come è noto, il dipinto deve essere spostato dalla chiesa di San Michele per permetterne la sistemazione della copertura ed evitare rischi per l’opera stessa. Varie le ipotesi dentro e fuori il territorio di Carmignano che sono state bocciate per un motivo o per un altro mentre il tempo stringe. È qui che si è inserita Prato mettendo sul piatto il Pretorio e ottenendo dalla Diocesi è dalla Sovrintendenza il via libera. Un’operazione che porta lustro al Museo civico e la giusta valorizzazione al capolavoro del Pontormo. Un colpo grosso che ha fatto infuriare Prestanti, tanto da annunciare l’uscita dal Pd non risparmiando colpi durissimi al segretario provinciale Marco Biagioni: “Chi spera in questo modo di migliorare l’attrattività turistica e culturale di Prato dimostra soltanto arroganza e miopia, chi invece pensa di aver impoverito Carmignano o di utilizzare quanto accaduto per miseri calcoli politici, ribadisce tutta la sua ignoranza, sulla nostra forza. Aggiungo, da persona che fa parte di una comunità politica, non posso, non notare che l’iniziativa sia partita da amministratori appartenenti al Partito democratico, va da sé che questo atto di arroganza verso il nostro territorio avrà serie conseguenze politiche. Chiederò la convocazione della Direzione del Pd provinciale dove formalizzerò le mie dimissioni da un partito senza guida, e privo di solidarietà. Voglio lasciare il Pd parlando nell’unico luogo dove un briciolo di democrazia dovrebbe essere garantita: la Direzione. La qualche ormai non viene più convocata da tempo. Faccio politica non per carriera (penso si sia capito), ma per servizio. Ho giurato sulla Costituzione italiana di servire i cittadini ed a questo giuramento resto fedele”. (e.b.)

