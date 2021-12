08.12.2021 h 14:35 commenti

La violinista coreana-australiana Suyeon Kang ospite della Camerata Strumentale

Stasera al Politeama il concerto dell'orchestra diretta dal maestro Jonathan Webb con un programma che spazia da Beethoven a Sergej Prokof’ev

Un concerto che sembra raccontarci una storia di ritrovata energia quello di stasera 9 dicembre alle 21 al Teatro Politeama Pratese. La Camerata strumentale Città di Prato, sotto la direzione di Jonathan Webb, eseguirà per l’occasione l’Ouverture per l’onomastico e l’Ottava Sinfonia di Beethoven, insieme al Concerto n. 2 op. 63 per violino e orchestra di Sergej Prokof’ev in cui si esibirà la solista ospite di origini coreane-australiane Suyeon Kang. A lei è affidato il capolavoro con cui il compositore russo si congedò dall'Occidente nel 1935, prima di rientrare in Unione Sovietica. Anche questa partitura sembra raccontarci una storia di vita, movimento e di una forza irruente che esplode nell'ultimo tempo

Suyeon Kang ha vinto numerosi premi, tra cui il Concorso Internazionale Michael Hill in Nuova Zelanda, e inciso con il Trio Boccherini per l’etichetta tedesca Genuin l’integrale dei Trii per archi di Beethoven. Dal 2021 è primo violino della Kammerakademie Potsdam e dal 2015 è spesso ospite della Camerata Bern anche in qualità di solista e direttore, ruolo che sovente ricopre nella Deutsche Kammerphilarmonie Bremen, nell’Orchestra Barocca di Siviglia e nella Munich Chamber Orchestra.