La violenza di genere attraverso la storia di otto donne, va in scena Pigiama party

Lo spettacolo si terrà il 1° aprile al teatro Fabbretti di San Giusto. E' scritto e diretto da Lucia Padovani. Le musiche sono di Gabriele e Samuele Cecchi

Dopo il successo ottenuto ad Agliana, Pigiama party sbarca anche nel pratese. L'appuntamento è per il 1° aprile al teatro Fabbretti di San Giusto a Prato. Un titolo leggero per raccontare un tema molto delicato e di estrema attualità, la violenza di genere. Sul palco andrà in scena la storia di otto donne, tre generazioni a confronto, che si ritrovano in una stanza per ricordare, per rivivere momenti belli e brutti, per imparare che il passato torna solo quando vuole essere risolto.

Lo spettacolo è realizzato dall'associazione culturale Nova Humanitas che si impegna quotidianamente per diffondere un messaggio di pace attraverso l'arte.

Pigiama party è scritto e diretto da Lucia Padovani che ne spiega il senso: "Per molti anni mi sono vergognata di parlare di violenza di genere. Poi mi sono accorta che aggregava di più impegnarsi in qualsiasi altra piaga sociale. Adesso ho compreso che è più semplice discutere di guerre, di stragi o di qualsiasi altra infamia ma non di questa realtà storica e sociale, perché è fastidiosa, come una zanzara che ronza all’orecchio. Tuttavia, ancora oggi, trovo sconcertante la sufficienza con cui essa viene trattata e credo che, da un punto di vista umano, in questa assenza di giustizia, ci si perda tutti quanti. La netta convinzione che sia qualcosa che accade ad altre, che a noi non potrebbe mai accadere, è angosciosamente palpabile. E quindi mi sono chiesta: come far capire che non è così? Allora ho pensato che l’unico modo fosse metterla in mostra, metterla in scena, con la speranza che questo ci permetta di risvegliare le nostre coscienze ed i nostri cuori". Il primo tempo della commedia è divertente perchè fa conoscere le protagoniste e le dinamiche che si instaurano fra di loro, ma è nel secondo che emerge in tutta la sua drammaticità la violenza di genere: "Otto donne – prosegue Padovani - si mettono a confronto cercando di superare le problematiche di crescita, generazionali e di comunicazione cercando di superare l’imbarazzo, la rabbia, la disperazione e perfino il disprezzo. Sono otto storie che fanno capire quanto male si possono fare le donne da se stesse e fra loro. Otto storie da vivere per permettere finalmente al dolore di guarire. Otto storie per voi, per chi non vuole più chiudere gli occhi e ha deciso di mettere a tacere ogni giudizio".

Le musiche sono di due artisti poggesi, Gabriele Marco e Samuele Cecchi. Per prenotare si possono chiamare i seguenti numeri: 379 2415710 oppure 333 7059122





