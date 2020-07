16.07.2020 h 17:38 commenti

La Villa del Palco questa estate apre le sue stanze e il giardino ai pratesi

La Comunità dei Ricostruttori nella Preghiera che la gestisce ha deciso di mettere a disposizione la struttura per pic nic sul prato, ritiri di riposo e rigenerazione, studio, laboratori manuali e cene letterarie



La Villa del Palco si apre alla città e a tutti coloro che desiderano scoprirla e conoscerla più da vicino. Bene storico e spirituale, la Villa di San Leonardo, gestita dal 2016 dalla Comunità dei Ricostruttori nella Preghiera, per questa estate segnata dalla pandemia apre le sue porte ai pratesi e non solo proponendo attività di vario genere, dai pic nic sul prato ai ritiri di riposo e rigenerazione, fino ai laboratori manuali e le cene letterarie. Il tutto ovviamente nel pieno rispetto delle normative anticontagio.



«È quello che volevamo fare già da tempo con la Diocesi – ha detto padre Matteo Pedrini della Comunità dei Ricostruttori nella Preghiera -. Durante il Covid abbiamo avuto la possibilità di stare ancora di più dentro la casa e abbiamo approfittato di quel tempo, purtroppo drammatico, durante il quale abbiamo inevitabilmente dovuto fermare tutte le attività di ospitalità di eventi che siamo soliti proporre, per fare alcuni lavori interni alla struttura e rendere la Villa sempre più fruibile. Abbiamo perciò deciso di aprirla in maniera definitiva alla città. In che modo? Mettendo a disposizione il giardino per fare dei pic nic o le stanze per studiare, attività che possono essere svolte senza prenotazione, basta suonare il campanello e siamo pronti ad accogliere tutti. E poi sono in programma tanti appuntamenti rivolti a chi durante l’estate resterà in città: dai ritiri spirituali ai laboratori manuali, fino ai dialoghi con gli autori».

L'offerta è davvero ampia: chi vuole può recarsi nelle sale studio della Villa o nella Biblioteca per preparare esami, studiare o semplicemente leggere rilassandosi al fresco delle volte silenziose della Villa. Al Monastero si può anche suonare, sono infatti presenti due pianoforti, che possono essere utilizzati da chiunque. E perché non fare un bel pic nic nello splendido giardino all'italiana? Da oggi è possibile: chi vuole può passare liberamente una giornata con amici o congiunti e organizzare così un pic-nic sotto i tigli, avendo a disposizione il prato per far giocare anche i bambini. Per queste attività l’accesso è libero, non c’è bisogno di prenotare. Basta presentarsi al Monastero e suonare il campanello. La Villa del Palco si rende disponibile anche per ritiri tra congiunti, mettendo a disposizione gli spazi e una conduzione spirituale della giornata.