11.01.2020 h 08:57 commenti

La Via della Lana e della Seta a piedi, arrivata a Prato la guida Vienna Cammarota

La guida Aige ha percorso il tratto a piedi. In Palazzo comunale è stata accolta dal sindaco e dalla coordinatrice delle guide ambientali toscane. In programma Venezia-Pechino

E' arrivata a Prato ieri, venerdì 10 gennaio, Vienna Cammarota, 70 anni, nota guida ambientale escursionistica Aige che ha deciso di percorrere la Via della Lana e della Seta, partendo da Bologna fino a Prato. Ad accoglierla il sindaco Matteo Biffoni e la coordinatrice delle guide ambientali toscane Daniela Pesce.

Vienna Cammarota è la prima donna al mondo che all’età di 70 anni farà a piedi da Venezia a Pechino, e ha voluto prima percorrere sempre a piedi la Via della Lana e della Seta da Bologna a Prato, ben 132 Km di incontri e conoscenza. Scarponcini e bastoncini da trekking, zaino in spalla Vienna Cammarota ha raccontato con entusiasmo la sua esperienza sulla via della lana e della seta, apprezzando soprattutto la storia che ha trovato nei diversi borghi visitati. L'incontro con il sindaco è stata anche l'occasione per dare qualche suggerimento: "E' un percorso bellissimo, mi hanno conquistato le persone e le storie legate ai borghi. Una via che merita di essere conosciuta di più anche attraverso ile guide professionistiche e con una segnaletica facile per chi si muove in autonomia ma non è abituato a camminare e consultare cartine", ha suggerito Vienna Cammarota. Dopo l'incontro in palazzo comunale Vienna Cammarota ha visitato il Museo al Palazzo Pretorio, il Museo del Tessuto e il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci.

Il sindaco Biffoni ha ringraziato Vienna per l'attenzione verso un percorso che sta attirando sempre più visitatori: "E' bello potersi confrontare con chi conosce a fondo il mondo dei cammini. La Via della Lana e della Seta insieme al percorso sulle orme di Leonardo da Vinci e in futuro la ciclovia tra Prato e Firenze permette di offrire una visita del territorio a chi ama un turismo lento, attento al contatto con le persone e la natura”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus