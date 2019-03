28.03.2019 h 13:37 commenti

La Val di Bisenzio si tinge di rosa per il Giro d'Italia

La carovana il 12 maggio farà tappa ad Usella. Il sindaco Bongiorno: "Vorrei che ogni anno il giro passasse da qui: una vetrina per tutto il territorio". Organizzata la festa dello sport nel campo sportivo con la promozione dell'enogastronomia

a.a.

La Val di Bisenzio si tinge di rosa per il passaggio del Giro d’Italia. Il 12 maggio la Carovana si fermerà ad Usella, un’occasione che il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno ha colto al volo per promuovere il territorio: “Vorrei che tutti gli anni il giro passasse da qui; verrà riasfaltata la sr 325 ( leggi ), ma soprattutto avremo una vetrina importante per far conoscere il nostro Comune e le sue tradizioni enogastronomiche”.L’idea è di organizzare un grande evento, per poi partecipare al premio “La città in rosa”, con la festa nello sport nel campo sportivo che accoglierà eventi legati al Giro, sarà anche colorato di rosa e ospiterà una bici particolare.“In collaborazione con gli imprenditori di Colle – continua Bongiorno – stiamo anche organizzando stand gastronomici e momenti di promozione delle nostre attività . Da Usella partirà anche la tappa del giro per bici elettriche. Uniremo quindi anche l’aspetto ambientale”. La Carovana sosterà in Val di Bisenzio soltanto per poche ore, ma l’afflusso di persone previsto è abbastanza alto, nonostante i corridori passeranno ad alta velocità, visto che questo tratto della tappa Bologna-Fucecchio, è in discesa.