Un servizio bus collegherà la Val di Bisenzio al Mugello. In arrivo fondi anche per la sanità territoriale

L'accordo quadro per la "Strategia nazionale per le aree interne" sta per essere firmato. Tramite Regione e Stato arriveranno sul territorio valbisentino risorse destinate anche alla scuola, prevista la realizzazione di un asilo nido a Sant'Ippolito di Vernio

Un asilo nido, la riqualificazione della stazione, un servizio di collegamento fra Vernio e il Mugello e più fondi per la sanità territoriale. Dopo 7 anni l'iter per il protocollo d'intesa Strategia nazionale per le aree interne per un valore complessivo di 7,7 milioni di euro per l’area Valdarno-Valdisieve, Mugello e Val di Bisenzio, sta per essere firmato.

Per il territorio prtaese il capofila è stato il Comune di Vernio, dove verranno realizzate le opere che saranno però a beneficio dell'intera vallata. Un progetto che ha coinvolto tre Unioni dei comuni, fra queste anche quella della Val di Bisenzio ed è finalizzato a contrastare lo spopolamento, la carenza di servizi ai cittadini e rilanciare i territori. Tre gli ambiti di intervento: la scuola, il trasporto e la sanità che creano piccole start up dove Regione Stato contribuiscono in parti uguali al lancio, ma che poi dovranno autosostenersi.

Scuola. A Sant'Ippolito di Vernio la scuola materna diventerà scuola 0/6 anni ampliando l'offerta, che si rivolge anche alle famiglie degli altri comuni valbisentini, verso il nido. Le opere di ampliamento per un costo di quaranta mila euro saranno a carico del Comune di Vernio. Sono previsti anche attività laboratoriali per le scuole, gestite dall'Istituto comprensivo Pertini oltre al lancio del progetto “Scuola senza zaino”.

Trasporto. La stazione di Vernio sarà riqualificata nell'ottica di lanciare il turismo slow con una pensilina per le bici e una per i bus diretti alla stazione. I lavori, per un importo di 300mila euro circa saranno a carico dell'amministrazione comunale. Previsto anche un nuovo servizio di collegamento con il Mugello con almeno due corse giornaliere.

Sanità. Alla Società della salute arriveranno finanziamenti per aumentare la presenza dei medici di base, di professionisti e infermieri sul territorio.

“E' stato un lavoro molto lungo e faticoso - ha commentato Giovanni Morganti sindaco di Vernio – che però ha insegnato alle tre unioni dei comuni a confrontarsi e a progettare insieme. Una strada è stata aperta anche per altri progetti in comune. Durante le innumerevoli riunioni abbiamo anche chiesto alla Regione di semplificare le procedure burocratiche che sono estremamente laboriose soprattutto per piccoli Comuni come quelli coinvolti nel progetto che comunque hanno utilizzato esclusivamente risorse proprie”.

